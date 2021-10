FIA | ranking piloti | ecco il possibile nuovo stravolgimento in Formula Uno

(Di giovedì 14 ottobre 2021) Una grande novità inUno e nel Motosport più in generale. La FIA potrebbe istituire ilricalcando, pesantemente, l’impostazione che esiste nel tennis e nel golf. La paternità dell’idea è di Frederic Bertrand, uno dei direttori dei dipartimenti (più specificamente quello dellaE e delle attività sportive definite innovative) del suddetto organo internazionale. Un grande progetto che porterebbe, certamente, una ventata fresca in tutto il movimento includendo tutti i. FIA ed, parola di Bertrand: “Includeremo tutti i rappresentanti del Motorsport”le dichiarazioni, rilasciate al portate The-Race, di Frederic Bertrand, direttore del dipartimento diE e delle attività ...

Advertising

novasocialnews : Automobilismo: Fia lavora a ranking piloti globale nel motorsport in stile tennis e golfhttps://… - VELOSPORT1960 : La Fia sta lavorando a un innovativo sistema di ranking che potrebbe formare un ordine di merito mondiale ufficialm… - infoitsport : La FIA pensa a un ranking globale dei piloti - infoitsport : Più forte Hamilton o Loeb? La Fia pensa ad un ranking piloti dal 2023 - infoitsport : Automobilismo: Fia lavora a ranking piloti globale nel motorsport in stile tennis e golf -

Ultime Notizie dalla rete : FIA ranking

Lasta lavorando a un innovativo sistema diche potrebbe formare un ordine di merito mondiale ufficialmente riconosciuto per le corse internazionali in più discipline del motorsport nel ...Bertrand ha anche sottolineato che lavuole garantire che tale iniziativa abbraccino una gamma più ampia possibile di discipline motoristiche. 'Sarebbe multidisciplinare in tutto il motorsport', ...FIA, ranking piloti in arrivo? Ecco la proposta arrivata direttamente da uno dei dipartimenti del grande organo che tiene ...Potremmo avere alcuni eventi aggiuntivi alla fine dell’anno, dove solo i piloti classificati più in alto potranno partecipare. Insomma, FIA come ATP, WTA e PGA Tour, che nel tennis e nel golf classifi ...