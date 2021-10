Draghi dice no ai tamponi gratis. La priorità è il fisco (Di giovedì 14 ottobre 2021) Era dunque più di un abbraccio. I balordi che hanno devastato la sede della Cgil non lo sanno, ma ci hanno fatto un regalo. Hanno consegnato al paese la nuova coppia “MM”, Mario e Maurizio, saldato l’asse tra la cravatta di Draghi e la maglia della salute di Landini, favorito l’intesa tra il governo e l’officina. Il governo non cambia idea sui tamponi che non possono essere gratuiti perché “si “sta raggiungendo la soglia del 90 per cento dei vaccinati”. C’è invece questa novità del blu e del rosso, il premier e il segretario. Quando questo giornale sarà letto, i funzionari del Mef staranno già preparando il documento fiscale che sarà portato in Cdm probabilmente nel pomeriggio. Ieri sera, quando la cabina di regia veniva convocata a Palazzo Chigi, non c’è stato spazio per la perplessità e il cedimento, per quell’idea che i tamponi ... Leggi su ilfoglio (Di giovedì 14 ottobre 2021) Era dunque più di un abbraccio. I balordi che hanno devastato la sede della Cgil non lo sanno, ma ci hanno fatto un regalo. Hanno consegnato al paese la nuova coppia “MM”, Mario e Maurizio, saldato l’asse tra la cravatta die la maglia della salute di Landini, favorito l’intesa tra il governo e l’officina. Il governo non cambia idea suiche non possono essere gratuiti perché “si “sta raggiungendo la soglia del 90 per cento dei vaccinati”. C’è invece questa novità del blu e del rosso, il premier e il segretario. Quando questo giornale sarà letto, i funzionari del Mef staranno già preparando il documento fiscale che sarà portato in Cdm probabilmente nel pomeriggio. Ieri sera, quando la cabina di regia veniva convocata a Palazzo Chigi, non c’è stato spazio per la perplessità e il cedimento, per quell’idea che i...

