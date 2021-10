Cybersicurezza, Baldoni: "Non c'è rischio zero, attacchi ci sono e serve prevenzione" (Di giovedì 14 ottobre 2021) "Non ci aspettiamo un rischio zero, gli attacchi esisteranno e dobbiamo creare un paese dove imparare a gestire i rischi per affrontare il futuro con serenità". Lo ha detto Roberto Baldoni, direttore ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 14 ottobre 2021) "Non ci aspettiamo un, gliesisteranno e dobbiamo creare un paese dove imparare a gestire i rischi per affrontare il futuro con serenità". Lo ha detto Roberto, direttore ...

Advertising

zazoomblog : Cybersicurezza Baldoni: Non cè rischio zero attacchi ci sono e serve prevenzione - #Cybersicurezza #Baldoni:… - robertobaldoni : RT @adolfo_urso: Il COPASIR ha audito oggi il Direttore dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale, professor Roberto Baldoni, accompagna… - mmachiavelli : RT @adolfo_urso: Il COPASIR ha audito oggi il Direttore dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale, professor Roberto Baldoni, accompagna… - FratellidItalia : RT @adolfo_urso: Il COPASIR ha audito oggi il Direttore dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale, professor Roberto Baldoni, accompagna… - ElettronicaGrp : Roberto Baldoni (Direttore Agenzia Cybersicurezza): Il #futuro che abbiamo davanti è fatto di #attacchi, un po' com… -