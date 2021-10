Covid, Pregliasco: “Nato in laboratorio? Plausibile ma impossibile saperlo” (Di giovedì 14 ottobre 2021) “A meno di una confessione completa con tutte le testimonianze, sarà difficile stabilire se il virus è stato creato in laboratorio”. Così all’Adnkronos Salute il virologo Fabrizio Pregliasco, dopo che il direttore dell’Organizzazione mondiale della sanità ha rilanciato i dubbi sull’origine di Sars-CoV-2, annunciando ulteriori indagini. “Nemmeno una confessione basterebbe a questo punto – afferma l’esperto – Servirebbero una serie di atti circostanziati che lo evidenzino. Sarà impossibile. Chi lo sa, è Plausibile, ma in un discorso che è poco più che da bar – precisa Pregliasco – C’è la possibilità teorica”. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 14 ottobre 2021) “A meno di una confessione completa con tutte le testimonianze, sarà difficile stabilire se il virus è stato creato in”. Così all’Adnkronos Salute il virologo Fabrizio, dopo che il direttore dell’Organizzazione mondiale della sanità ha rilanciato i dubbi sull’origine di Sars-CoV-2, annunciando ulteriori indagini. “Nemmeno una confessione basterebbe a questo punto – afferma l’esperto – Servirebbero una serie di atti circostanziati che lo evidenzino. Sarà. Chi lo sa, è, ma in un discorso che è poco più che da bar – precisa– C’è la possibilità teorica”. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

Advertising

fisco24_info : Covid, Pregliasco: 'Nato in laboratorio? Plausibile ma impossibile saperlo': 'Non basterebbe nemmeno una confession… - italiaserait : Covid, Pregliasco: “Nato in laboratorio? Plausibile ma impossibile saperlo” - PerutaAntonio : RT @HuffPostItalia: Pregliasco: 'L’influenza sta per rialzare la cresta. Usiamo il galateo Covid per batterla' - 14_lumina : RT @Lucagrossi66: Eccoli! Pregliasco: 'L’influenza sta per rialzare la cresta. Usiamo il galateo Covid per batterla' | L'HuffPost https://… - Lucagrossi66 : Eccoli! Pregliasco: 'L’influenza sta per rialzare la cresta. Usiamo il galateo Covid per batterla' | L'HuffPost -