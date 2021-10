CorMez: Ancelotti interviene in difesa di Allan alla prima udienza per l’ammutinamento (Di giovedì 14 ottobre 2021) Ieri si è tenuta la prima udienza per la questione allan in relazione all’ammutinamento del 5 novembre 2019. Tutto è avvenuto negli studi dell’avvocato Arturo Frojo, presidente del Collegio Arbitrale, riferisce il Corriere del Mezzogiorno. Ad allan, il Napoli chiede il 50% di una mensilità, la sanzione più alta di tutto lo spogliatoio, insieme a quella prevista per Insigne. Tra i testimoni, allan aveva inserito lo stesso capitano, oltre a Lozano e Maksimovic. “Il capitano era stato inserito nell’elenco dei testimoni da allan ma non ha partecipato all’udienza così come Lozano e Maksimovic, giustificando al Collegio Arbitrale la mancata partecipazione”. Nelle prossime settimane ci sarà ... Leggi su ilnapolista (Di giovedì 14 ottobre 2021) Ieri si è tenuta laper la questionein relazione aldel 5 novembre 2019. Tutto è avvenuto negli studi dell’avvocato Arturo Frojo, presidente del Collegio Arbitrale, riferisce il Corriere del Mezzogiorno. Ad, il Napoli chiede il 50% di una mensilità, la sanzione più alta di tutto lo spogliatoio, insieme a quella prevista per Insigne. Tra i testimoni,aveva inserito lo stesso capitano, oltre a Lozano e Maksimovic. “Il capitano era stato inserito nell’elenco dei testimoni dama non ha partecipato all’così come Lozano e Maksimovic, giustificando al Collegio Arbitrale la mancata partecipazione”. Nelle prossime settimane ci sarà ...

Non si sono invece presentati Insigne, Lozano e Maksimovic, chiamati a testimoniare da Allan. Giuntoli ha confermato le frasi irriguardose verso Edo ...