Christine | la macchina infernale | La sceneggiatura di Bryan Fuller è pronta

(Di giovedì 14 ottobre 2021) Jason Blum, CEO di Blumhouse Pictures, rivela che ladel remake didel classico horror, la, è completa. Jason Blum ha rivelato che ladel remake didel classico horror, laè ormai completa. Il nuovo adattamento del romanzo di Stephen King sarà a breve in lavorazione., laracconta la storia terrificante di uno studente delle superiori e della suaomicida. Come molte delle opere di Stephen King,è stata adattata per lo schermo nel 1983 con la regia ...

Jason Blum ha rivelato che la sceneggiatura del remake di Bryan Fuller del classico horror, la macchina infernale è ormai completa. Il nuovo adattamento del romanzo di Stephen King sarà a breve in lavorazione. Christine, la macchina infernale racconta la storia terrificante di uno studente delle superiori e della sua macchina omicida. Come molte delle opere di Stephen King, Christine è stata adattata per lo schermo nel 1983.