Calcio no stop: maratone tra trasferte e infortuni (Di giovedì 14 ottobre 2021) Infortunati, arrivi in ritardo dall'altro capo del mondo, pure un paio di positivi al Covid-19. Domani ripartono la Serie A e gli altri campionati nazionali dopo la sosta per le nazionali e la conta degli assenti è lunga, alimentando così il rischio di un cortocircuito tra club e Uefa-Fifa. Gli atleti si infortunano in nazionale e le società, che li pagano (e ricevono indennizzi assai contenuti, in caso di infortuni lunghi) si ritrovano una forza lavoro stanca, usurata da viaggi … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

