Ultime Notizie dalla rete : Borsa Europa La Borsa riacciuffa quota 26mila: boom di Banco Bpm, crolla Leonardo Cnh chiude con un progresso dello 0,11% e recupera le perdite iniziali, dovute all'annuncio di chiusura temporanea di diversi siti produttivi in Europa a causa della carenza di componenti chiave, ...

Borsa: Europa conclude forte, Francoforte +1,4% Mercati azionari del Vecchio continente in salute, con una chiusura per tutti in chiaro rialzo: Francoforte ha concluso in aumento dell'1,4%, Parigi dell'1,3%, mentre Londra si è mantenuta leggermente ...

Corrono l'Europa e Wall Street. Sussidi Usa ai minimi da inizio pandemia Il Sole 24 ORE Borsa Milano consolida guadagni con Wall Street, bene banche, scivola Leonardo Piazza Affari consolida il rialzo nell'ultima parte della seduta sostenuta dal buon andamento di Wall Street grazie al balzo dei titoli tecnologici e ad alcuni risultati trimestrali migliori delle att ...

Leonardo a picco in Borsa. Boeing denuncia difetti su parti del "787 Dreamliner" (Teleborsa) - Affonda sul mercato Leonardo che chiude con un calo di oltre 7 punti percentuali. Il titolo del gruppo aerospaziale italiano è sceso improvvisamente nell'ultima ora di scambi, fino ...

Cnh chiude con un progresso dello 0,11% e recupera le perdite iniziali, dovute all'annuncio di chiusura temporanea di diversi siti produttivi in Europa a causa della carenza di componenti chiave, ...