Bonomi (Confindustria): tamponi a carico di chi deve farli (Di giovedì 14 ottobre 2021) "Noi abbiamo sempre dichiarato che essendoci una disposizione di legge il costo dei tamponi deve essere a carico di coloro che lo devono fare, come è stato stabilito nel provvedimento. Da parte nostra ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 14 ottobre 2021) "Noi abbiamo sempre dichiarato che essendoci una disposizione di legge il costo deiessere adi coloro che lo devono fare, come è stato stabilito nel provvedimento. Da parte nostra ...

Advertising

HuffPostItalia : Confindustria non ci sta. Bonomi: 'I tamponi se li paghi chi deve farli' - MichelaRoi : RT @dariodivico: (Adnkronos) - «Dobbiamo mettere più soldi in tasca agli italiani per stimolare la domanda interna, che è ancora ferma e ca… - LuigiF97101292 : RT @LaPresse_news: Così il presidente di Confindustria @CarloBonomi_ dopo aver incontrato al Nazareno il segretario Pd Enrico Letta. VIDEO… - MarcoSironi5 : RT @dariodivico: (Adnkronos) - «Dobbiamo mettere più soldi in tasca agli italiani per stimolare la domanda interna, che è ancora ferma e ca… - LaPresse_news : Così il presidente di Confindustria @CarloBonomi_ dopo aver incontrato al Nazareno il segretario Pd Enrico Letta. V… -