Benessere psicofisico, 8 esperienze da vivere in viaggio in Europa (Di giovedì 14 ottobre 2021) Secondo uno studio pubblicato nel 2021 sul Journal of Tourism Analysis, le persone che viaggiano più di frequente sono in media il 7% più felici rispetto a quelle che, invece, non viaggiano o ... Leggi su motori.quotidiano (Di giovedì 14 ottobre 2021) Secondo uno studio pubblicato nel 2021 sul Journal of Tourism Analysis, le persone che viaggiano più di frequente sono in media il 7% più felici rispetto a quelle che, invece, non viaggiano o ...

Advertising

UniBergamo : #unibg promuove lo sport tra i suoi studenti attraverso il CUS. Qui è possibile allenarsi, giocare e stare insieme… - ilarysotgiu1 : RT @LIntelligente: Alcuni 'no' sono necessari per il tuo benessere psicofisico!! - LIntelligente : Alcuni 'no' sono necessari per il tuo benessere psicofisico!! - minimoimpatto : 8 esperienze da vivere in Europa per un viaggio all’insegna del benessere psicofisico - improbbldreamss : Yoongi sotto copertura non può perdere il suo tocco comunista il mio benessere psicofisico si basa su questo -