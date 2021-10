Basket: Irving, 'no al vaccino? Faccio ciò che è meglio per me e non mi ritiro' (Di giovedì 14 ottobre 2021) New York, 14 ott. - (Adnkronos) - "Nessuno dovrebbe essere costretto a fare qualcosa che non vuole al proprio corpo: ne abbiamo solamente uno. Questa è la mia vita, posso fare quello che voglio e nessuno può dirmi che cosa devo o non devo farci. Il mio obiettivo non era essere dipinto come un eroe, come un cattivo o come uno che va contro gli obblighi vaccinali. Ma nessuno può sabotare la mia voce e portarmi via il potere che ho parlando di certe cose". Il playmaker dei Brooklyn Nets Kyrie Irving spiega così, nel corso di una diretta su Instagram, la decisione di non vaccinarsi, scelta che ha portato i Nets a metterlo fuori rosa. "Mi era stato promesso che ci sarebbero state delle esenzioni e che non sarei stato costretto a vaccinarmi -prosegue l'ex giocatore di Cleveland e Boston-. Non era un problema prima che iniziasse la stagione (in realtà la legge di New York è ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 14 ottobre 2021) New York, 14 ott. - (Adnkronos) - "Nessuno dovrebbe essere costretto a fare qualcosa che non vuole al proprio corpo: ne abbiamo solamente uno. Questa è la mia vita, posso fare quello che voglio e nessuno può dirmi che cosa devo o non devo farci. Il mio obiettivo non era essere dipinto come un eroe, come un cattivo o come uno che va contro gli obblighi vaccinali. Ma nessuno può sabotare la mia voce e portarmi via il potere che ho parlando di certe cose". Il playmaker dei Brooklyn Nets Kyriespiega così, nel corso di una diretta su Instagram, la decisione di non vaccinarsi, scelta che ha portato i Nets a metterlo fuori rosa. "Mi era stato promesso che ci sarebbero state delle esenzioni e che non sarei stato costretto a vaccinarmi -prosegue l'ex giocatore di Cleveland e Boston-. Non era un problema prima che iniziasse la stagione (in realtà la legge di New York è ...

