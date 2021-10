Attacco con arco e frecce in Norvegia: “È atto di terrorismo” (Di giovedì 14 ottobre 2021) ”Gli eventi di Kongsberg appaiono al momento come un atto di terrorismo. L’inchiesta chiarirà più nel dettaglio le ragioni. Il livello di minaccia in Norvegia è ancora considerato moderato”. Così il servizio di Intelligence norvegese (Pst) ha descritto l’Attacco condotto a Kongsberg, a ovest di Oslo, nella serata di ieri 13 ottobre. Un 37enne, di nazionalità danese, armato di arco e frecce, ha ucciso cinque persone per strada: 4 donne e un uomo. L’Attacco sarebbe cominciato all’interno di un supermercato. Arrestato, l’uomo è stato poi interrogato nel corso della notte e ha ammesso le sue responsabilità. Perizia psichiatrica sull’omicida ”Il Pst ritiene ancora possibile che estremisti islamici ed estremisti di destra cerchino di compiere attacchi terroristici in ... Leggi su velvetmag (Di giovedì 14 ottobre 2021) ”Gli eventi di Kongsberg appaiono al momento come undi. L’inchiesta chiarirà più nel dettaglio le ragioni. Il livello di minaccia inè ancora considerato moderato”. Così il servizio di Intelligence norvegese (Pst) ha descritto l’condotto a Kongsberg, a ovest di Oslo, nella serata di ieri 13 ottobre. Un 37enne, di nazionalità danese, armato di, ha ucciso cinque persone per strada: 4 donne e un uomo. L’sarebbe cominciato all’interno di un supermercato. Arrestato, l’uomo è stato poi interrogato nel corso della notte e ha ammesso le sue responsabilità. Perizia psichiatrica sull’omicida ”Il Pst ritiene ancora possibile che estremisti islamici ed estremisti di destra cerchino di compiere attacchi terroristici in ...

Advertising

Adnkronos : Attacco con arco e frecce, morti e feriti in #Norvegia. - rtl1025 : ?? Diversi quartieri di Kongsberg vicini alla zona dell'attacco con arco e frecce sono stati transennati e i residen… - Agenzia_Ansa : Nell'attacco con arco e frecce nella cittadina norvegese di Kongsberg, cinque persone sono state uccise e due sono… - NatalinoGiuse : RT @jacoposimonetta: Quando i giornali NON dicono subito chi è l'attentatore, poi si scopre essere un MUSULMANO. Il suo nome è Markus Vyöli… - GianandreaGorla : RT @FrancescoSaro: In Danimarca un convertito all’Islam ha ucciso 5 persone con arco e frecce!!! Sarà un attacco di follia vero? -