Atalanta, biglietti meno cari? Non è proprio così, e rimane il caos prelazioni (Di giovedì 14 ottobre 2021) Il presidente dell’Atalanta Luca Percassi ha annunciato una nuova politica dei prezzi dopo le proteste di una bella fetta dei tifosi: le principali novità riguardano soprattutto l’approccio al sistema di vendita dei biglietti. Le fasi di vendita diventano tre, viene introdotta come prioritaria (dalle 10 del 13 ottobre alle 23 del 14 ottobre), la fase di vendita in prelazione per gli abbonati sul proprio settore, come era stato richiesto. Leggendo il sito della società sembrerebbe però che gli abbonati in Tribuna nerazzurra, Centrale e Rinascimento abbiano la stessa possibilità di esercitarlo in uno dei tre settori senza distinzione, mentre l’abbonato della Curva Pisani in prima fase potrà scegliere solo nella sfessa curva; alla stessa stregua gli abbonati in Sud Morosini potranno esercitare il loro diritto anche nei distinti, ma non in ... Leggi su bergamonews (Di giovedì 14 ottobre 2021) Il presidente dell’Luca Percassi ha annunciato una nuova politica dei prezzi dopo le proteste di una bella fetta dei tifosi: le principali novità riguardano soprattutto l’approccio al sistema di vendita dei. Le fasi di vendita diventano tre, viene introdotta come prioritaria (dalle 10 del 13 ottobre alle 23 del 14 ottobre), la fase di vendita in prelazione per gli abbonati sulsettore, come era stato richiesto. Leggendo il sito della società sembrerebbe però che gli abbonati in Tribuna nerazzurra, Centrale e Rinascimento abbiano la stessa possibilità di esercitarlo in uno dei tre settori senza distinzione, mentre l’abbonato della Curva Pisani in prima fase potrà scegliere solo nella sfessa curva; alla stessa stregua gli abbonati in Sud Morosini potranno esercitare il loro diritto anche nei distinti, ma non in ...

Advertising

tuttoatalanta : Atalanta-Lazio, le modalità per i biglietti: da venerdì le prelazioni, dal 20 ottobre per tutti… - Atalantinicom : #Atalanta - Biglietti ATALANTA-LAZIO, in vendita dal 15/10#Atalanta - - Atalantinicom : #Atalanta - Lettera al sito sulle mancate agevolazioni sui biglietti ai disabili allo stadio - EmpoliFCFeed : Empoli Calcio Empoli-Atalanta, biglietti in vendita #empolifc - AmoBergamo : #Bergamo Promessa mantenuta: abbassati nettamente i prezzi dei biglietti per Atalanta-Udinese -