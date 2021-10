Xbox: dopo 20 anni il creatore della console originale si scusa con AMD per aver scelto Intel all'ultimo minuto (Di mercoledì 13 ottobre 2021) L'Xbox originale è stata lanciata 20 anni fa e, in occasione del prossimo anniversario, il designer della console si è scusato con gli ingegneri di AMD e con il suo CEO per la decisione dell'ultimo minuto di Microsoft di abbandonare AMD per la rivale Intel. Seamus Blackley si è scusato su Twitter con gli ingegneri di AMD che hanno lavorato con Microsoft per creare il prototipo di console Xbox che l'azienda ha utilizzato in vista dell'uscita nel novembre 2001. All'amministratore delegato di AMD Lisa Su, Blackley ha detto: "Chiedo pietà." Leggi altro... Leggi su eurogamer (Di mercoledì 13 ottobre 2021) L'è stata lanciata 20fa e, in occasione del prossimoversario, il designersi èto con gli ingegneri di AMD e con il suo CEO per la decisione dell'di Microsoft di abbandonare AMD per la rivale. Seamus Blackley si èto su Twitter con gli ingegneri di AMD che hanno lavorato con Microsoft per creare il prototipo diche l'azienda ha utilizzato in vista dell'uscita nel novembre 2001. All'amministratore delegato di AMD Lisa Su, Blackley ha detto: "Chiedo pietà." Leggi altro...

