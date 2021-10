Uomini e Donne Anticipazioni: cavaliere scoppia in un pianto incontrollato | Cala il gelo in studio (Di mercoledì 13 ottobre 2021) A Uomini e Donne è tempo di pianti e confessioni. . Vediamo cosa è successo e come mai il cavaliere non è riuscito a trattenere le lacrime. Uomini-e-Donne-AltranotiziaUno degli Uomini che sta cercando l’amore al trono over del programma di Maria De Filippi è stato preso dall’emozione. Una sensazione così forte che non è riuscito a non farsi trascinare dalla propria commozione travolgente, ed è scoppiato a piangere. Chiaramente questo evento ha suscitato lo stupore dei presenti in studio e soprattutto la reazione degli opinionisti. pianto ininterrotto a Uomini e Donne ma Gianni non ci crede Nelle ultime puntate, ancora non andate in onda, protagonisti delle vicende amorose del dating ... Leggi su altranotizia (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Aè tempo di pianti e confessioni. . Vediamo cosa è successo e come mai ilnon è riuscito a trattenere le lacrime.-e--AltranotiziaUno degliche sta cercando l’amore al trono over del programma di Maria De Filippi è stato preso dall’emozione. Una sensazione così forte che non è riuscito a non farsi trascinare dalla propria commozione travolgente, ed èto a piangere. Chiaramente questo evento ha suscitato lo stupore dei presenti ine soprattutto la reazione degli opinionisti.ininterrotto ama Gianni non ci crede Nelle ultime puntate, ancora non andate in onda, protagonisti delle vicende amorose del dating ...

