Traffico Roma del 13-10-2021 ore 19 | 30

(Di mercoledì 13 ottobre 2021) LuceverdeBuonasera dalla redazione ancora disagi sul raccordo con code a tratti in carreggiata esterna tra laFiumicino è Lanina interna incolonnamenti tra Trionfale aria e tra Nomentana e Casilina difficoltà per chi accede asul tratto Urbano della A24 tra Viale Palmiro Togliatti e il raccordo sulla tangenziale code tra Corso di Francia & via Salaria in direzione di San Giovanni e tra via delle Valli e viale di Tor di Quinto verso lo stadio Olimpico è proprio su via Salaria al momento si sta in fila per un incidente all’altezza di via nera procedendo verso la tangenziale sempre incidente chiusa temporaneamente via di Torpignattara tra via Casilina e via Galeazzo Alessi in direzione di via dell’Arco di Travertino ripercussioni su via di Porta Furba rallentamenti su via Cristoforo Colombo verso ...