Tempesta d'amore, spoiler al 23 ottobre: la sconvolgente scoperta di Florian (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Un grande amore, nonostante gli ostacoli, è destinato sempre a trionfare e a Tempesta d'amore, come rivelano gli spoiler al 23 ottobre, finalmente il legame tra Maja e Florian sembrerà avere la meglio sui ricatti, le manipolazioni e le menzogne che Erik ha innescato facendoli lasciare. Vogt, infatti, ha scoperto che Cornelius è ancora vivo, ma si finge morto per non essere arrestato dal momento che è stato coinvolto in una truffa finanziaria e ha minacciato Maja di denunciarlo se lei non avesse convinto Florian a concedere il permesso di costruire la strada d'accesso al nuovo hotel termale sul suo terreno. A quel punto, Maja, per proteggere suo padre, ha accettato di sottostare alle direttive di Erik e ha iniziato a manipolare Florian affinché ...

