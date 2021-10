Stankovic | “Scudetto | Napoli e Inter Poi Milan e Juve Su Calhanoglu …”

Advertising

PianetaMilan : #Stankovic: '#Scudetto, @sscnapoli e @Inter. Poi @acmilan e @juventusfc. Su @hakanc10 ...' - #Calcio @SerieA… - junews24com : Stankovic: «Scudetto? Vi dico la mia sulla Juventus» - -

Ultime Notizie dalla rete : Stankovic Scudetto

Commenta per primo Il doppio ex Dejanha dichiarato alla Gazzetta dello Sport in vista di Lazio - Inter: 'Sono curioso, ci sono ... Per lolotterà fino alla fine. Napoli e Inter in ......un mix intrigante dal profumo inequivocabile di. Andrea Giani ha per le mani una corazzata ma non è certo quello che si fa intimorire. La formazione tipo: Bruno - Abdel - Aziz,- ...Dejan Stankovic ha parlato del suo amico Zlatan Ibrahimovic, svelando un retroscena inedito sul carattere del calciatore del Milan.Nicolò Barella è uno dei protagonisti della nuova Inter che sta facendo vedere grandi cose. La dedica per il centrocampista è speciale.