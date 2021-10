Risparmio contro privacy, ecco il tranello fintech cinese (Di mercoledì 13 ottobre 2021) A qualcuno piace il fintech. cinese. Nei mesi in cui le autorità di Pechino hanno demolito un pezzo alla volta una delle industrie più floride della Repubblica Popolare (tutto è cominciato, un anno fa, con l’entrata a gamba tesa nell’Ipo di Ant, braccio finanziario di Alibaba, mandando in fumo una delle maggiori quotazioni di sempre), la finanza americana si scopre ancora volta attratta dalla tecnologia cinese, in particolare da pagamenti e transazioni. Certo, come raccontato di recente su Formiche.net non è la prima volta che le grandi istituzioni finanziarie americane guardano alla Cina: Goldman Sachs e BlackRock che si candidano a gestire parte del Risparmio cinese sono emblematici. Ma stavolta la posta in gioco è più alta. Complici le commissioni al di sotto del mercato e per questo ... Leggi su formiche (Di mercoledì 13 ottobre 2021) A qualcuno piace il. Nei mesi in cui le autorità di Pechino hanno demolito un pezzo alla volta una delle industrie più floride della Repubblica Popolare (tutto è cominciato, un anno fa, con l’entrata a gamba tesa nell’Ipo di Ant, braccio finanziario di Alibaba, mandando in fumo una delle maggiori quotazioni di sempre), la finanza americana si scopre ancora volta attratta dalla tecnologia, in particolare da pagamenti e transazioni. Certo, come raccontato di recente su Formiche.net non è la prima volta che le grandi istituzioni finanziarie americane guardano alla Cina: Goldman Sachs e BlackRock che si candidano a gestire parte delsono emblematici. Ma stavolta la posta in gioco è più alta. Complici le commissioni al di sotto del mercato e per questo ...

