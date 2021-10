Ordine di carcerazione emesso 4 anni fa | arrestato uno straniero

(Di mercoledì 13 ottobre 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoOspedaletto d’Alpinolo (Av) – I Carabinieri della Stazione di Ospedaletto d’Alpinolo hanno tratto in arresto un 44enne di origini romene, colpito da undinel mese di febbraio del 2018 dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano per i reati di resistenza e lesioni a Pubblico Ufficiale. L’uomo è stato fermato e sottoposto a controllo dai Carabinieri della Stazione impegnati in un servizio di perlustrazione del territorio: all’esito dell’interrogazione alla Banca Dati, avuta conferma dell’ordinanza pendente a suo carico, è stato condotto in Caserma e dichiarato in arresto. Dopo le formalità di rito il 44enne è stato tradotto alla Casa Circondariale “Bellizzi” di Avellino, a disposizione della citata Autorità Giudiziaria. Il risultato operativo è strettamente ...

