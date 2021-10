Masters 1000 Indian Wells 2021: super Fognini, ma Tsitsipas si salva e vola agli ottavi (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Stefanos Tsitsipas batte Fabio Fognini 2-6 6-3 6-4 al terzo turno del Masters 1000 di Indian Wells: il ligure gioca una partita di livello molto alto, ma il numero 3 del mondo è bravo ad incassare i colpi, prima di venir fuori alla distanza. Il greco, che, prima di questa stagione, non aveva mai raggiunto gli ottavi in California, risponde alla vittoria (altrettanto sofferta) di Alexander Zverev con Andy Murray e prosegue la corsa verso il suo secondo titolo Masters 1000. Il prossimo avversario dall’ellenico sarà Alex de Minaur, il quale ha sconfitto il cileno Cristian Garin per 6-4 6-2. Il match parte come meglio non ci si sarebbe potuto aspettare: Fognini strappa il servizio al greco in apertura e, nel terzo game, ... Leggi su sportface (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Stefanosbatte Fabio2-6 6-3 6-4 al terzo turno deldi: il ligure gioca una partita di livello molto alto, ma il numero 3 del mondo è bravo ad incassare i colpi, prima di venir fuori alla distanza. Il greco, che, prima di questa stagione, non aveva mai raggiunto gliin California, risponde alla vittoria (altrettanto sofferta) di Alexander Zverev con Andy Murray e prosegue la corsa verso il suo secondo titolo. Il prossimo avversario dall’ellenico sarà Alex de Minaur, il quale ha sconfitto il cileno Cristian Garin per 6-4 6-2. Il match parte come meglio non ci si sarebbe potuto aspettare:strappa il servizio al greco in apertura e, nel terzo game, ...

