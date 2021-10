Mascherine e profumi contraffati | denunciati dai Carabinieri

Leggi su anteprima24

Salerno – Nella mattinata di martedì idella Compagnia di Amalfi hanno denunciato due persone per i reati di ricettazione e commercio di prodotti con segni falsi. L'operazione, condotta dai militari della Stazione di Tramonti, è frutto dei quotidiani controlli che l'Arma effettua lungo le arterie principali che conducono nella Divina Costiera: i due uomini, di origini napoletane, sono infatti stati "bloccati" mentre dal valico di chiunzi cercavano di raggiungere Maiori. Una volta fermati per verificare il regolare possesso dei documenti di circolazione è emerso che i due forestieri erano ben noti alle forze dell'ordine per molteplici reati contro il patrimonio, motivo per cui sono stati sottoposti a perquisizione personale e del veicolo, quest'ultimo intestato ad una società di noleggio: nel bagaglio sono stati trovati numerosi ...