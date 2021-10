L'agente di Mirante svela il vero infortunio di Maignan? Cosa è successo (Di mercoledì 13 ottobre 2021) L'agente del portiere acquistato da Milan si lascia sfuggire una frase che preoccupa i tifosi rossoneri Leggi su ilgiornale (Di mercoledì 13 ottobre 2021) L'del portiere acquistato da Milan si lascia sfuggire una frase che preoccupa i tifosi rossoneri

Advertising

EPanesi : RT @LucaManinetti: Arrivato l'agente di #Mirante a Casa #Milan, in attesa del giocatore prossimo a diventare ufficialmente ??? ? - ReadyPlayer1___ : L'agente di Mirante aveva ragione - Falla_Girare : RT @MilanPress_it: L'agente di #Mirante racconta com'è nata la trattativa con il Milan ??? - semprefede : Secondo me se l’agente di Mirante non avesse rotto il muro di omertà saremmo rimasti ancora ai 15 giorni di recuper… - Frances13758250 : RT @TeofiloSteven: 'C'è stato un incontro casuale al Milan, eravamo andati lì per altro, e dieci minuti prima avevano avuto la notizia dell… -