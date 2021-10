Il vecchio Ciao torna in pista con il kit che lo trasforma in E-bike (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Vi ricordate il Piaggio «Ciao»? Sicuramente non possiede il fascino senza tempo della Vespa e per molti ragazzi di oggi è semplicemente un ciclomotore fuori moda, retaggio di un passato lontano, quando i motorini due tempi erano al centro dei desideri adolescenziali e non solo. Eppure, il best seller della Piaggio, più che un bel ricordo sbiadito è ancora una presenza piò o meno ingombrante in molti garage italici. Durante i quasi 40 anni di produzione, con 3 milioni e mezzo di esemplari, il «Ciao» è stato il ciclomotore italiano più venduto nel mondo. Se ce l'avete parcheggiato in garage le ipotesi rimangono tre. Riattivarlo? Neanche per sogno: l'idea di dover miscelare la benzina all'olio è come tornare a utilizzare il carbone per alimentare i treni (ed è un mezzo obsoleto privo dei requisiti per circolare, dal momento che il motore ... Leggi su gqitalia (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Vi ricordate il Piaggio «»? Sicuramente non possiede il fascino senza tempo della Vespa e per molti ragazzi di oggi è semplicemente un ciclomotore fuori moda, retaggio di un passato lontano, quando i motorini due tempi erano al centro dei desideri adolescenziali e non solo. Eppure, il best seller della Piaggio, più che un bel ricordo sbiadito è ancora una presenza piò o meno ingombrante in molti garage italici. Durante i quasi 40 anni di produzione, con 3 milioni e mezzo di esemplari, il «» è stato il ciclomotore italiano più venduto nel mondo. Se ce l'avete parcheggiato in garage le ipotesi rimangono tre. Riattivarlo? Neanche per sogno: l'idea di dover miscelare la benzina all'olio è comere a utilizzare il carbone per alimentare i treni (ed è un mezzo obsoleto privo dei requisiti per circolare, dal momento che il motore ...

Advertising

HYUNH0EASY : RT @mipanjeongin: ciao twitter se qualcuno mi legge PLS rt perché ho perso il mio account vecchio (SEUNGMIN1ON) :(( and i'd want my moots b… - CL0VERBOY : RT @mipanjeongin: ciao twitter se qualcuno mi legge PLS rt perché ho perso il mio account vecchio (SEUNGMIN1ON) :(( and i'd want my moots b… - Nonloso_ciao_ : RT @void_lun4: Ma che ne sanno quelli del nuovo gf dell'iconicità del vecchio cast. Anche i più insignificanti erano iconici nella loro inu… - RobertoArduini1 : RT @Fiore64626536: Ciao amici..non salutate piu'il vecchio lunatico camionista??un abbraccio da taranto.#ILunatici - Fiore64626536 : Ciao amici..non salutate piu'il vecchio lunatico camionista??un abbraccio da taranto.#ILunatici -

Ultime Notizie dalla rete : vecchio Ciao No vax: dopo la violenza, stop alla linea morbida Il regime è in difficoltà, la giornata romana fa da spartiacque tra vecchio e nuovo'. • ... Si canta Bella ciao; si grida: 'Ora e sempre, Resistenza'' . La Meloni non è sicura che fossero fascisti ...

Abbraccio alla Cgil. 'Certe cose non accadevano nemmeno negli anni Settanta' Riparte Bella Ciao, questa volta con più forza di prima. Le bandiere sventolano sotto il cielo ... ma pochi chiede a gran voce quello che tutta la piazza, dallo studente al vecchio delegato sindacale, ...

Il Ciao torna in pista con il kit che lo trasforma in E-bike GQ Italia A Bari vecchia i bambini studiano cinese, l’esperimento della Umberto I – San Nicola Si scrive ??, si pronuncia Ni hao e la traduzione italiana è ‘ciao’. Sarà una delle prime parole che gli alunni della scuola secondaria di primo grado San Nicola impareranno a lezione di cinese. Il co ...

"Ciao nonno Toby": è morto il rinoceronte più anziano del mondo La triste notizia è stata diffusa dal Parco Natura Viva, il parco zoologico inaugurato più di mezzo secolo fa a Bussolengo, alle porte del lago di Garda. Solo negli ultimi 10 anni infatti, sono stati ...

Il regime è in difficoltà, la giornata romana fa da spartiacque trae nuovo'. • ... Si canta Bella; si grida: 'Ora e sempre, Resistenza'' . La Meloni non è sicura che fossero fascisti ...Riparte Bella, questa volta con più forza di prima. Le bandiere sventolano sotto il cielo ... ma pochi chiede a gran voce quello che tutta la piazza, dallo studente aldelegato sindacale, ...Si scrive ??, si pronuncia Ni hao e la traduzione italiana è ‘ciao’. Sarà una delle prime parole che gli alunni della scuola secondaria di primo grado San Nicola impareranno a lezione di cinese. Il co ...La triste notizia è stata diffusa dal Parco Natura Viva, il parco zoologico inaugurato più di mezzo secolo fa a Bussolengo, alle porte del lago di Garda. Solo negli ultimi 10 anni infatti, sono stati ...