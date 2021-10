Giappone, ordini macchinari settore privato in calo ad agosto (Di mercoledì 13 ottobre 2021) (Teleborsa) – In calo, a sorpresa, gli ordini di macchinari in Giappone ad agosto. E’ quanto emerso dall’ultimo report dell’Istituto di Ricerca Economica e Sociale del Giappone (ESRI). Il totale degli ordinativi al settore privato segna una flessione su base mensile del 7,2%, dopo il +1,3% riportato a luglio. In calo anche gli ordini core, cioè al netto delle componenti più volatili, che segnano un -2,4% dopo il +0,9% precedente. Il dato è sotto le attese del mercato (+1,7%). Il dato complessivo – che registra una contrazione degli ordinativi del 7,8% dopo il +11,7% di luglio – beneficia soprattutto dell’aumento degli ordini dall’estero che salgono del 7,1%, mentre quelli governativi mostrano una ... Leggi su quifinanza (Di mercoledì 13 ottobre 2021) (Teleborsa) – In, a sorpresa, glidiinad. E’ quanto emerso dall’ultimo report dell’Istituto di Ricerca Economica e Sociale del(ESRI). Il totale degli ordinativi alsegna una flessione su base mensile del 7,2%, dopo il +1,3% riportato a luglio. Inanche glicore, cioè al netto delle componenti più volatili, che segnano un -2,4% dopo il +0,9% precedente. Il dato è sotto le attese del mercato (+1,7%). Il dato complessivo – che registra una contrazione degli ordinativi del 7,8% dopo il +11,7% di luglio – beneficia soprattutto dell’aumento deglidall’estero che salgono del 7,1%, mentre quelli governativi mostrano una ...

