GF Vip | Cipriani squalificata? Lo scherzo a Giucas Casella

Leggi su piusanipiubelli

(Di mercoledì 13 ottobre 2021) I coinquilini del Grande Fratello Vip hanno organizzato unoal povero. In particolare, al centro dell’attenzione è finita Francescache ha fatto finta di essere disperata per una presunta squalifica in arrivo: tutto architettato per far cadere l’illusionista. I coinquilini del Grande Fratello Vip hanno organizzato unoper. L’illusionista, che è la mascotte della casa, ci è caduto in pieno, anche perché i suoi compagni d’avventura sono stati davvero molto credibili. Protagonista assoluta è stata anche Francescache, dopo avergli tirato i capelli durante l’ultima puntata del reality, lo ha fatto nuovamente impazzire! Tutto è iniziato con i concorrenti del GF Vip che si sono nascosti in ...