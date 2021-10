Genoa-Sassuolo | panchine a rischio! Già contattati i sostituti

Leggi su rompipallone

(Di mercoledì 13 ottobre 2021) Domenica decisiva per Alessio Dionisi e Davide Ballardini. I due tecnici domenica si ritrovano l’uno contro l’altro in, una sfida che ha un sapore particolare, decisivo per entrambe le. Fabio Liverani e Marco Giampaolo sono tornati già di moda, con il primo che viene accostato alla panchina dele il secondo a quella del. Con 5 punti in classifica, la dirigenza americana, neo proprietaria del clubno sembra poco convinta dall’andamento della squadra, tanto da aver già avuto un contatto con Liverani, affascinati dal doppio salto con il Lecce dalla Serie C alla A. In Emilia, intanto, Dionisi non sta rispettando le aspettative. Due vittorie e un pareggio che si ritrovano a braccetto con quattro sconfitte: alla candidatura di Giampaolo si ...