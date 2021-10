Entra per errore nel cortile dei vicini: muore sbranata da due cani Amstaff (Di mercoledì 13 ottobre 2021) E’ una storia drammatica quella che arriva da Sassuolo, che lascia davvero sgomenti. Le forze dell’ordine dovranno verificare ogni dettaglio ma la ricostruzione che arriva questa mattina, sembra essere quella definitiva. Una donna di 89 anni è morta sbranata da due cani di razza Amstaff . Secondo quanto si apprende la donna, in stato confusionale, è Entrata per errore nel cortile di una villetta ( probabilmente non molto distante dalla sua casa). È successo ieri sera a Sassuolo (Modena). Lo riporta il Resto del Carlino. Sul luogo della tragedia giunto anche il figlio dell’anziana, che stava cercando la madre allontanatasi da casa: “Non era mai uscita dall’abitazione, non so come sia potuto accadere”, le sue parole. Carla è morta sbranata dai ... Leggi su ultimenotizieflash (Di mercoledì 13 ottobre 2021) E’ una storia drammatica quella che arriva da Sassuolo, che lascia davvero sgomenti. Le forze dell’ordine dovranno verificare ogni dettaglio ma la ricostruzione che arriva questa mattina, sembra essere quella definitiva. Una donna di 89 anni è mortada duedi razza. Secondo quanto si apprende la donna, in stato confusionale, èta perneldi una villetta ( probabilmente non molto distante dalla sua casa). È successo ieri sera a Sassuolo (Modena). Lo riporta il Resto del Carlino. Sul luogo della tragedia giunto anche il figlio dell’anziana, che stava cercando la madre allontanatasi da casa: “Non era mai uscita dall’abitazione, non so come sia potuto accadere”, le sue parole. Carla è mortadai ...

Advertising

GrandeFratello : Akash Kumar entra in diretta con una polemichetta... ?? Twittate con #GFVIPPARTY per interagire in diretta! #GFVIP… - Ettore_Rosato : Video impressionante. Ci sarà un magistrato che emette ordine di arresto per chi entra con la violenza in una propr… - OfficialASRoma : “Lui è fatto così: per la Roma si commuove” ???? Giuliano ci ha raccontato l’emozione del papà Vittorio all’Olimpic… - Aurelio_Mazza : RT @CarmeloFerrara: #Playboy: uomo gay in copertina. Mi spiegate cosa c'entra il velino arcobaleno con un giornale che ha sempre fatto dell… - nemiroski : @jacopo_iacoboni 1/Il #15/10 le aziende dovranno controllare che tutti i loro dipendenti abbiano il #greenpass. Dop… -