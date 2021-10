Crollo Ponte di Genova: udienza preliminare per l’ex ad di Autostrade e altri 58 imputati (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Comincerà venerdì 15 ottobre 2021 l'udienza preliminare per il Crollo del Ponte Morandi. Cinquantanove imputati, tra i quali l'ex Ad di Aspi e di Atlantia Giovanni Castellucci, oltre 300 parti civili, un centinaio di avvocati. L'udienza preliminare sul Crollo del Morandi - il viadotto che cedette improvvisamente il 14 agosto 2018 causando la morte di 43 persone - si svolgerà nella tensostruttura allestita nel cortile di Palazzo di Giustizia L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Comincerà venerdì 15 ottobre 2021 l'per ildelMorandi. Cinquantanove, tra i quali l'ex Ad di Aspi e di Atlantia Giovanni Castellucci, oltre 300 parti civili, un centinaio di avvocati. L'suldel Morandi - il viadotto che cedette improvvisamente il 14 agosto 2018 causando la morte di 43 persone - si svolgerà nella tensostruttura allestita nel cortile di Palazzo di Giustizia L'articolo proviene da Firenze Post.

