Clima | per invertire la rotta serve una riforma seria del Patto di stabilità

(Di mercoledì 13 ottobre 2021) Il premio Nobel per la fisica Giorgio Parisi nel suo intervento alla Camera dei Deputati ha fatto delle dichiarazioni blasfeme per tutti i governatori del mondo, per le istituzioni finanziarie e per i proprietari delle più grandi aziende al mondo. “Il prodotto interno lordo dei singoli Paesi sta alla base delle decisioni politiche, e la missione dei governi sembra essere di aumentare il Pil il più possibile, obbiettivo che è in profondo contrasto con l’arresto del cambiamentotico”. Non è il primo (è lo stesso Parisi che ricorda il discorso di Kennedy del 1968 a cui seguì la pietra miliare del report scientifico “The Limits to Growth” del 1972) e non sarà l’ultimo a contestare l’ideologia del Pil, ma è interessante osservare come appena tre giorni prima in Parlamento, alla notizia del Nobel per la Fisica 2021 assegnato a Parisi, tutte le forze politiche siano ...