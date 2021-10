Capodanno a Londra 2022: fuochi di artificio cancellati anche quest’anno (Di mercoledì 13 ottobre 2021) . Le ultime notizie. Brutta notizia per tutti coloro che pensavano di tornare a Londra per le feste di Natale o di fine anno e assistere alla magia del grande spettacolo dei fuochi di artificio per la notte di Capodanno. anche quest’anno, infatti, causa pandemia di L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di mercoledì 13 ottobre 2021) . Le ultime notizie. Brutta notizia per tutti coloro che pensavano di tornare aper le feste di Natale o di fine anno e assistere alla magia del grande spettacolo deidiper la notte di, infatti, causa pandemia di L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

Advertising

ilmetropolitan : ?? #UK, #Londra: annullato #spettacolopirotecnico di #capodanno per 2° anno consecutivo - Frankf1842 : RT @Agenzia_Ansa: Niente fuochi d'artificio in strada a Londra anche in occasione del prossimo Capodanno, per ragioni di cautela residua le… - StellaSirio60 : RT @Agenzia_Ansa: Niente fuochi d'artificio in strada a Londra anche in occasione del prossimo Capodanno, per ragioni di cautela residua le… - AnnalisaAntas : RT @Agenzia_Ansa: Niente fuochi d'artificio in strada a Londra anche in occasione del prossimo Capodanno, per ragioni di cautela residua le… - QPeriscopica : RT @Agenzia_Ansa: Niente fuochi d'artificio in strada a Londra anche in occasione del prossimo Capodanno, per ragioni di cautela residua le… -