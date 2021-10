Amici 21, Luigi Strangis in sfida: ecco lo scontro tra cantautori (Di mercoledì 13 ottobre 2021) IL DAYTIME DEL 13 OTTOBRE: GLI ALLIEVI DI Amici ALLA PROVA ANCORA UNA VOLTA Le settimane di Amici 21 verso il serale, sono sempre più incerte per ogni allievo. ecco cosa è successo in una delle quattro sfide del provvedimento disciplinare attuato scorsa settimana. LEGGI ANCHE Amici 21, una busta rossa per Inder: ecco le parole di Anna Pettinelli Dopo l’uscita di Inder dalla scuola di Maria De Filippi, continua la messa in onda della puntata di Amici 21, registrata scorsa settimana. Dal lunedì al venerdì, alle ore 16.10 su Canale 5, va in onda la striscia pomeridiana di Amici. Viene raccontata la vita in casetta e le lezioni che i ragazzi e le ragazze seguono verso la puntata in cui viene riportata la registrazione delle esibizioni ufficiali davanti agli insegnanti. Al ... Leggi su 361magazine (Di mercoledì 13 ottobre 2021) IL DAYTIME DEL 13 OTTOBRE: GLI ALLIEVI DIALLA PROVA ANCORA UNA VOLTA Le settimane di21 verso il serale, sono sempre più incerte per ogni allievo.cosa è successo in una delle quattro sfide del provvedimento disciplinare attuato scorsa settimana. LEGGI ANCHE21, una busta rossa per Inder:le parole di Anna Pettinelli Dopo l’uscita di Inder dalla scuola di Maria De Filippi, continua la messa in onda della puntata di21, registrata scorsa settimana. Dal lunedì al venerdì, alle ore 16.10 su Canale 5, va in onda la striscia pomeridiana di. Viene raccontata la vita in casetta e le lezioni che i ragazzi e le ragazze seguono verso la puntata in cui viene riportata la registrazione delle esibizioni ufficiali davanti agli insegnanti. Al ...

