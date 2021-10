A caccia di funghi nel Beneventano | ferito da un colpo di arma da fuoco all’addome

(Di mercoledì 13 ottobre 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – Stava cercando deinei boschi di San Leucio del Sannio quando undidalo ha raggiunto ferendolo. La vittima, che non è in pericolo di vita, è un cinquantottenne di Ceppaloni che è stato soccorso dai sanitari dell’ospedale di Benevento. Sulla vicenda indagano gli uomini della Squadra Mobile della Questura del capoluogo che è al lavoro per ricostruire l’esatta dinamica di quanto accaduto. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

... forse per raccogliere, quando è stato colpito da un proiettile. Soccorso è stato trasferito ... Resta ora da stabilire se si sia trattato di un incidente dio di altro. IN AGGIORNAMENTO...