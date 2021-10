Will Smith torna in palestra: il nuovo programma di allenamento (Di martedì 12 ottobre 2021) In palestra! Ha deciso di farlo anche un’icona body positive, come Will Smith, con un allenamento ad hoc. Un ritorno sensazionale, specialmente dopo che l’attore ha raccontato ai suoi follower di Instagram di essere nella sua «peggiore forma fisica di sempre». Una conseguenza della pandemia e della lontananza dalla palestra, certo. Ma anche una splendida ammissione di umanità. Tanto che sono stante tantissime le risposte dei fan dell’attore, che hanno deciso di mettersi a nudo e mostrare i loro corpi non più scolpiti post lockdown. Un motivo per darsi per vinti? Assolutamente no. Fin da subito, infatti, l’attore, rapper e produttore ha dichiarato di voler tornare ad allenarsi, perché non più a proprio agio nel suo corpo. Nonostante qualche piccolo incidente esilarante e un rientro in ... Leggi su amica (Di martedì 12 ottobre 2021) In! Ha deciso di farlo anche un’icona body positive, come, con unad hoc. Un ritorno sensazionale, specialmente dopo che l’attore ha raccontato ai suoi follower di Instagram di essere nella sua «peggiore forma fisica di sempre». Una conseguenza della pandemia e della lontananza dalla, certo. Ma anche una splendida ammissione di umanità. Tanto che sono stante tantissime le risposte dei fan dell’attore, che hanno deciso di mettersi a nudo e mostrare i loro corpi non più scolpiti post lockdown. Un motivo per darsi per vinti? Assolutamente no. Fin da subito, infatti, l’attore, rapper e produttore ha dichiarato di volerre ad allenarsi, perché non più a proprio agio nel suo corpo. Nonostante qualche piccolo incidente esilarante e un rientro in ...

