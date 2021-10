Viabilità Roma Regione Lazio del 12-10-2021 ore 12 | 30

Leggi su romadailynews

(Di martedì 12 ottobre 2021)12 OTTOBREORE 12.20 FEDERICO DI LERNIA BEN RITROVATI DA ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA. IN REDAZIONE FEDERICO DI LERNIA INIZIAMO SEGNLANDO UN INCIDENTE DSULLA TAGENZIALE EST ALTEZZA SVINCOLO TRATTO URBANO A24 DIREZIONE SAN GIOVANNI CHE GENERA RIPERCUSSIONI SULLO STESSO CON INCOLONNAMENTI DA TOGLIATTI AL BIVIO PER LA TANGENZIALE EST, IN DIREZIONE CENTRO INCIDENTE ANCHE SUL RACCORDO ANULARE IN CARREGGIATA ESTERNA CON CODE TRA CASILINA E NOMENTANA. SEMPRE IN ESTERNA SI RALLENTA IN PROSSIMITà DELL’USCITA APPIA SULLA CASSIA CODE A TRATTI DA TOMBA DI NERONE E L’OLGIATA NELLE DUE DIREZIONI SULLA TIBURTINA CODE A TRATTI TRA TIVOLI TERME E TIVOLI E ANALOGA SITUAZIONE SU VIA CASILINA DA GIARDINETTI A FINOCCHIO IN ENTRAMBI I CASI NEI DUE SENSI DI MARCIA INFINE, LE LINEE S, IL SERVIZIO ...