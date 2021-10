Uomini e Donne, Puntata di Oggi: Biagio e Rosy Chiudono! (Di martedì 12 ottobre 2021) Uomini e Donne, Puntata di Oggi: Biagio svela in studio di aver deciso di chiudere con Rosy, che ancora non lo sapeva. Intanto Isabella respinge un nuovo pretendente arrivato solo per lei… Nella Puntata quotidiana di Uomini e Donne, si è parlato a lungo di Biagio. La sua frequentazione con Rosy è finita una volta per tutte a causa di alcuni atteggiamenti della dama che l’hanno infastidito. Si è parlato anche di Isabella e non solo. Ecco che cosa è successo nella Puntata di Oggi. Uomini e Donne, Puntata di Oggi: Biagio chiude a sorpresa con Rosy! La ... Leggi su uominiedonnenews (Di martedì 12 ottobre 2021)disvela in studio di aver deciso di chiudere con, che ancora non lo sapeva. Intanto Isabella respinge un nuovo pretendente arrivato solo per lei… Nellaquotidiana di, si è parlato a lungo di. La sua frequentazione conè finita una volta per tutte a causa di alcuni atteggiamenti della dama che l’hanno infastidito. Si è parlato anche di Isabella e non solo. Ecco che cosa è successo nelladidichiude a sorpresa con! La ...

