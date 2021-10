Ti sento | Rocco Siffredi ospite della quinta puntata | stasera su Rai2

(Di martedì 12 ottobre 2021)saràdi Ti, il programma condotto da Pierluigi Diaco, in ondasualle 23:30. Saràil quintodi Pierluigi Diaco a Ti, in ondasualle 23:30. Il conduttore continua l'immersione nei suoni e nelle suggestioni emotive proposte ai suoi ospiti. Dopo Leonardo Spinazzola, Lorella Cuccarini, Claudia Koll e Ornella Muti, saràa farsi coinvolgere in una esperienza "sonora" dai risvolti imprevedibili, in cui l'ascolto, l'emotività, il ricordo, si fanno racconto. Un percorso disseminato di frammenti sonori che evocheranno ...

LorenzoMainieri : @RoccoSiffredi24 ospite a Ti Sento - _PuntoZip_ : Stasera in TV: Rocco Siffredi si racconta a “Ti sento”, su Rai2. Quinto appuntamento con il programma condotto da P… - AnnaMancini81 : Ti Sento: Rocco Siffredi protagonista della quinta puntata su Rai 2 - MontiFrancy82 : #RoccoSiffredi si racconta a #Tisento su Rai2 - SMSNEWSOFFICIAL : #RoccoSiffredi si racconta a #tisento su Rai2 -

Siffredi e il dolore per la morte del fratello ClaudioSiffredi si racconta nella nuova puntata di ' Ti', il programma di interviste condotto da Pierluigi Diaco in seconda serata su Rai2. Il re del porno ha deciso di mettersi a nudo rivelando ...Leggi anche >Siffredi ospite a Tidi Pierluigi Diaco Sarà un'intervista inedita dove Siffredi confesserà i suoi lati più intimi a partire dalla dolorosa morte del fratello quando...Rocco Siffredi si racconta nel programma "Ti sento" di Pierluigi Diaco rivelando come la morte del fratello Claudio abbia cambiato per sempre la sua vita ...