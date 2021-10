“Ti ammazzo!” GF Vip | il brutto scherzo a Francesca Cipriani finisce malissimo E lei va su tutte le furie

Leggi su caffeinamagazine

(Di martedì 12 ottobre 2021) Un’altra grande puntata al GF Vip 6. Prima la lite tra Sophie Codegoni e Soleil Sorge, poi l’incontro emozionante tra Miriana Trevisan con l’ex marito Pago. Si è divertito non poco Alfonso Signorini che ha deciso anche di fare uno. Ma cosa è successo? Con la complicità di tutti i concorrenti, ma soprattutto di Aldo Montano, tutti si sono presi gioco della povera. In particolare Aldo, commissionato da Signorini, ha avuto il compito di far credere alla sua compagna di gioco di essere il suo fidanzato Alessandro Rossi. Prima di tutto Alfonso Signorini ha mandatoin confessionale, e dopo averle chiesto come stava è rimasto in silenzio. La showgirl ha ipotizzato di dover incontrare il suo fidanzato Alessandro Rossi, visto che ha ...