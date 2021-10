"Tamponi gratis". Il Viminale apre, ma non per tutti: è bufera (Di martedì 12 ottobre 2021) Monta la protesta dei portuali e il Viminale fa un passo indietro, raccomandando di mettere a disposizione di questa categoria test gratuiti. Ma questa differenza di trattamento irrita i sindacati. Salvini: "E per gli altri?" Leggi su ilgiornale (Di martedì 12 ottobre 2021) Monta la protesta dei portuali e ilfa un passo indietro, raccomandando di mettere a disposizione di questa categoria test gratuiti. Ma questa differenza di trattamento irrita i sindacati. Salvini: "E per gli altri?"

Advertising

Adnkronos : #GreenpassObbligatorio, Orlando a #Grillo: 'No a tamponi gratis per lavoratori'. - Pinucciosono : L' ilva fa i tamponi gratis ai dipendenti per la loro tutela. Solo a me fa ridere? - Adnkronos : #GreenpassObbligatorio, #Meloni e Salvini: 'Tamponi siano gratis con validità di 72 ore'. - AntonioVeritas : Quelli che sollecitavano le aperture delle aziende e della vita sociale in piena epidemia, sono gli stessi che pole… - Sara60825982 : RT @MilenaPapale: I portuali di Trieste, da UOMINI DONORE, rispondono picche alla proposta di tamponi gratis solo per loro. NO GREENPASS p… -