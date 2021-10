Roma, entusiasmo per il via agli abbonamenti: sito in tilt e vendite sospese (Di martedì 12 ottobre 2021) “Il grande entusiasmo per la vendita degli abbonamenti ha generato lunghi tempi di attesa. Al fine di ottimizzare il processo, la vendita ripartirà alle ore 16:00. Ringraziamo i tifosi e ci scusiamo per il disagio”. Così l’AS Roma in un tweet sul suo profilo ufficiale, dopo il boom di accessi al sito in seguito al via libera alla vendita degli abbonamenti. La società capitolina è la prima in Serie A a farlo dopo l’ok all’aumento della capienza degli stadi e ad ora sono già oltre 12.000 le persone ad aver sottoscritto l’abbonamento, tra prelazione e vendita libera. Un risultato eccezionale se si pensa che nel 2019 si chiuse a 20.000 e che per cinque ore il sistema è andato in tilt facendo infuriare i Romanisti, che hanno inondato i social. Leggi su footdata (Di martedì 12 ottobre 2021) “Il grandeper la vendita degliha generato lunghi tempi di attesa. Al fine di ottimizzare il processo, la vendita ripartirà alle ore 16:00. Ringraziamo i tifosi e ci scusiamo per il disagio”. Così l’ASin un tweet sul suo profilo ufficiale, dopo il boom di accessi alin seguito al via libera alla vendita degli. La società capitolina è la prima in Serie A a farlo dopo l’ok all’aumento della capienza degli stadi e ad ora sono già oltre 12.000 le persone ad aver sottoscritto l’abbonamento, tra prelazione e vendita libera. Un risultato eccezionale se si pensa che nel 2019 si chiuse a 20.000 e che per cinque ore il sistema è andato infacendo infuriare inisti, che hanno inondato i social.

Advertising

siamo_la_Roma : ??? Procede con entusiasmo la campagna abbonamenti della #Roma (TWEET) ?? I Distinti Sud sono già sold out! ?? I numer… - RobertoArduini1 : RT @katiadiluna16: Che entusiasmo il fornaio de Roma #ilunatici - katiadiluna16 : Che entusiasmo il fornaio de Roma #ilunatici - IlZebraapois : RT @IlZebraapois: Mi arrivano le dirette Facebook di Salvini dei comizi nei vari minicipi di Roma.Ho scritto migliaia di twett per le elezi… - IlZebraapois : Mi arrivano le dirette Facebook di Salvini dei comizi nei vari minicipi di Roma.Ho scritto migliaia di twett per le… -

Ultime Notizie dalla rete : Roma entusiasmo Roma, effetto Mourinho: venduti oltre 14mila abbonamenti ROMA - La campagna abbonamenti della Roma , primo club a lanciarla post Covid, non è cominciata nel migliore dei modi ma poi ha fatto registrare un boom nella vendita. Il grande entusiasmo ma anche la necessità di esercitare la ...

Giornate FAI d'autunno in 600 luoghi poco conosciuti ... per accostarsi a un patrimonio smisurato e policromo, raccontato per l'occasione con l'entusiasmo ... ai luoghi sorprendenti delle Giornate FAI - dal Casino del Bel Respiro a Roma a Villa Salviati a ...

Roma, che entusiasmo: duemila tifosi a Verona Corriere dello Sport Roma, effetto Mourinho: venduti oltre 14mila abbonamenti ROMA - La campagna abbonamenti della Roma, primo club a lanciarla post Covid, non è cominciata nel migliore dei modi ma poi ha fatto registrare un boom nella vendita. Il grande entusiasmo ma anche la ...

Abbonamenti Roma, “Per innamorarsi ancora”: è boom Sull'onda del grande entusiasmo che si respira nella Roma giallorossa guidata da Josè Mourinho e sulla riapertura degli stadi con una capienza fino al ...

- La campagna abbonamenti della, primo club a lanciarla post Covid, non è cominciata nel migliore dei modi ma poi ha fatto registrare un boom nella vendita. Il grandema anche la necessità di esercitare la ...... per accostarsi a un patrimonio smisurato e policromo, raccontato per l'occasione con l'... ai luoghi sorprendenti delle Giornate FAI - dal Casino del Bel Respiro aa Villa Salviati a ...ROMA - La campagna abbonamenti della Roma, primo club a lanciarla post Covid, non è cominciata nel migliore dei modi ma poi ha fatto registrare un boom nella vendita. Il grande entusiasmo ma anche la ...Sull'onda del grande entusiasmo che si respira nella Roma giallorossa guidata da Josè Mourinho e sulla riapertura degli stadi con una capienza fino al ...