Noni Madueke | ecco la nuova stellina che fa gola all’Atalanta

Leggi su metropolitanmagazine

(Di martedì 12 ottobre 2021) Non si ferma mai calciomercato della Dea, nel mirino c’è. La squadra di Bergamo, come risaputo, ha una eccellente batteria di talent scout, che sono riusciti a scovare in diverse leghe minori giocatori semi sconosciuti come ad esempio Robin Gosens, Remo Freuler, lo stesso Ruslan Malinosky e Hans Hateboer. Insomma l’Atalanta ci sa fare nel calciomercato e soprattutto con i giovani, grazie anche ad un allenatore come Gian Piero Gasperini, bravo ad estrapolare il massimo da ogni giocatore.chi è il nuovo giovane entrato prepotentemente nel mirino della Dea.fa sognare l’AtalantaMudueke, attaccante esterno inglese, in forza al PSV Eindhoven. L’ex giovanili del Tottenham ha lasciato il club inglese per provare a sfondare in Olanda, ha iniziato ...