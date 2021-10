Milan, nessuno meglio in Europa per azioni offensive riuscite: bene anche l’Inter (Di martedì 12 ottobre 2021) Comparisonator ha confrontato le statistiche relativi ai cinque top-campionati europei, dando vita ad un’analisi molto interessante. Sorridono le Milanesi, che possono vantare ottimi risultati. Il Milan è infatti la prima squadra europea per numero di azioni offensive riusciti. Ben 34 la cifra dei rossoneri, che precedono Real Madrid e Stoccarda, ferme a poco più di 32. l’Inter invece è la migliore in Italia per passaggi chiave a partita (6,6) e tiri in porta ogni 90 minuti (7,20). Dati molto positivi se comparati con le altre squadre europee. Infine, anche Napoli e Verona portano in alto il nome della Serie A. I partenopei sono il club con più passaggi riusciti nella trequarti offensiva (142,4 a partita), mentre il Verona è la squadra che intercetta più palloni (53,8 a match). ... Leggi su sportface (Di martedì 12 ottobre 2021) Comparisonator ha confrontato le statistiche relativi ai cinque top-campionati europei, dando vita ad un’analisi molto interessante. Sorridono leesi, che possono vantare ottimi risultati. Ilè infatti la prima squadra europea per numero diriusciti. Ben 34 la cifra dei rossoneri, che precedono Real Madrid e Stoccarda, ferme a poco più di 32.invece è la migliore in Italia per passaggi chiave a partita (6,6) e tiri in porta ogni 90 minuti (7,20). Dati molto positivi se comparati con le altre squadre europee. Infine,Napoli e Verona portano in alto il nome della Serie A. I partenopei sono il club con più passaggi riusciti nella trequarti offensiva (142,4 a partita), mentre il Verona è la squadra che intercetta più palloni (53,8 a match). ...

