Maneskin: posticipate al 2022 le doppie date di Milano e Roma

A causa della situazione attuale, Vivo Concerti comunica che sono posticipate al 2022 le doppie date di Milano e Roma dei Måneskin, previste a dicembre 2021. Il concerto previsto a Milano (Assago, Mediolanum Forum) il 18 dicembre è riprogrammato per mercoledì 23 marzo 2022, mentre quello del 19 dicembre è riprogrammato per martedì 5 aprile 2022. Le due date di Roma (Palazzo dello Sport) previste inizialmente per il 14 e 15 dicembre sono riprogrammate per aprile 2022.

Torneranno a infiammare il pubblico con il "LOUD KIDS ON TOUR", sedici date tutte sold out (organizzate e prodotte da Vivo Concerti), previsto per i mesi di febbraio e marzo 2022.

