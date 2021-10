Lulù Selassié non molla Manuel: “Provo dei sentimenti molto forti per lui” (Di martedì 12 ottobre 2021) Manuel Bortuzzo ha messo un punto alla sua “storia” con Lulù Selassié. Ieri sera durante l’ultima puntata del Grande Fratello Vip anche Alfonso Signorini ha cercato di far ragionare la principessa: “È bello quello che tu provi, ma bisogna che sia reciproco. Devi dare la possibilità di vivere a Manuel di viversi la sua esperienza, così rischi di rovinargliela, quindi devi avere rispetto e maturità. Non so se tu non l’hai capito o non vuoi capirlo, ma a lui non interessi. Manuel vuole essere libero adesso. Te lo dico perché non voglio che tu adesso ti faccia castelli in aria“. Alfonso: “Tu a Manuel non interessi, chiaro?” Lulù…#GFVip pic.twitter.com/yRCnZklH0W — BICCY.IT (@BITCHYFit) October 11, 2021 La gieffina sembra aver capito, ma questo non significa che abbia ... Leggi su biccy (Di martedì 12 ottobre 2021)Bortuzzo ha messo un punto alla sua “storia” con. Ieri sera durante l’ultima puntata del Grande Fratello Vip anche Alfonso Signorini ha cercato di far ragionare la principessa: “È bello quello che tu provi, ma bisogna che sia reciproco. Devi dare la possibilità di vivere adi viversi la sua esperienza, così rischi di rovinargliela, quindi devi avere rispetto e maturità. Non so se tu non l’hai capito o non vuoi capirlo, ma a lui non interessi.vuole essere libero adesso. Te lo dico perché non voglio che tu adesso ti faccia castelli in aria“. Alfonso: “Tu anon interessi, chiaro?”…#GFVip pic.twitter.com/yRCnZklH0W — BICCY.IT (@BITCHYFit) October 11, 2021 La gieffina sembra aver capito, ma questo non significa che abbia ...

