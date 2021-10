Lonato del Garda | due domeniche con Harry Potter

Advertising

ConventoLonato : A - ConventoLonato : A - AnnaCaldara : SCUOLA APERTA: LICEO Scientifico e LICEO delle Scienze Umane - PAOLA DI ROSA - Lonato del Garda -SABATO 16 ottobre… - ConventoLonato : A - ConventoLonato : A -

Ultime Notizie dalla rete : Lonato del

TGCOM

L'appuntamento è per domenica 17 ottobre, con replica la settimana successiva, il giorno 24, nella magica cornice della Rocca diGarda: la Giornata Fantastica al Villaggio di Harry Potter è il tradizionale momento autunnale en plein air dedicato a tutti gli appassionati della sagacelebre maghetto nato dalla ......66 IIS "MARZOLI" " PALAZZOLO S/O 1519 PALAZZOLO SULL'OGLIO 1519 BSIS02200A 1042 12.706,13 "DANDOLO" " CORZANO 1042 CORZANO 483GARDA 289 ORZIVECCHI 270 BSIS023006 488 5.950,66 ...Torna per l’ottavo anno ‘Il mio diario’, l’agenda della polizia di Stato realizzata in con il Ministero dell’istruzione e delle finanze per avvicinare gli studenti alla legalità. I supereroi Vis e Mus ...Dodici anni e le idee chiare: "Il titolo italiano mi è sfuggito, voglio rifarmi con questa gara". Domani il via a Lonato del Garda ...