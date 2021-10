Lo statale senza Green Pass perderà lo stipendio e sarà sostituito (Di martedì 12 ottobre 2021) Il governo ha pubblicato le linee guida operative per fornire alle oltre 32mila amministrazioni pubbliche italiane le indicazioni per un corretto svolgimento delle attività di verifica e controllo del possesso del Green Pass. Dal 15 ottobre infatti tutto il personale dipendente delle pubbliche amministrazioni, e qualunque altro soggetto che intenda entrare in un ufficio pubblico, a eccezione degli utenti, dovrà essere munito di Green Pass, acquisito, o perché ci si è sottoposti a vaccino da almeno 14 giorni o perché si è risultati negativi al tampone, o ancora perché si è guariti dal Covid negli ultimi sei mesi. Sono inclusi nell’obbligo di certificazione verde, dunque, i visitatori, i partecipanti a riunioni, eventi o congressi, le autorità politiche o i componenti delle giunte e delle assemblee delle autonomie ... Leggi su huffingtonpost (Di martedì 12 ottobre 2021) Il governo ha pubblicato le linee guida operative per fornire alle oltre 32mila amministrazioni pubbliche italiane le indicazioni per un corretto svolgimento delle attività di verifica e controllo del possesso del. Dal 15 ottobre infatti tutto il personale dipendente delle pubbliche amministrazioni, e qualunque altro soggetto che intenda entrare in un ufficio pubblico, a eccezione degli utenti, dovrà essere munito di, acquisito, o perché ci si è sottoposti a vaccino da almeno 14 giorni o perché si è risultati negativi al tampone, o ancora perché si è guariti dal Covid negli ultimi sei mesi. Sono inclusi nell’obbligo di certificazione verde, dunque, i visitatori, i partecipanti a riunioni, eventi o congressi, le autorità politiche o i componenti delle giunte e delle assemblee delle autonomie ...

