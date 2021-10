LIVE Berrettini-Fritz 0-0, Masters1000 Indian Wells in DIRETTA: si comincia sul campo 2! Ottavi in palio (Di martedì 12 ottobre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 40-0 Ace di Fritz. 30-0 Scappa via il diritto di Berrettini. 15-0 Buona prima dell’americano. 0-0 Si comincia! Batte Fritz. INIZIO PRIMO SET 20.08 Taylor Fritz ha vinto il sorteggio e scelto di servire. 20.06 Al via il riscaldamento a Indian Wells! 20.04 Giocatori in campo! Tra poco il sorteggio. 20.02 L’unica coppia italiana in doppio ancora in gioco è quella composta da Fabio Fognini e Lorenzo Sonego che giocheranno ai quarti contro Ivan Dodig e Marcelo Melo. 20.00 Giocatori nel tunnel! Cresce l’attesa sul campo 2. 19.58 Miglior piazzamento per Matteo Berrettini. Il debutto del 25enne ad Indian Wells nel 2018 ... Leggi su oasport (Di martedì 12 ottobre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA40-0 Ace di. 30-0 Scappa via il diritto di. 15-0 Buona prima dell’americano. 0-0 Si! Batte. INIZIO PRIMO SET 20.08 Taylorha vinto il sorteggio e scelto di servire. 20.06 Al via il riscaldamento a! 20.04 Giocatori in! Tra poco il sorteggio. 20.02 L’unica coppia italiana in doppio ancora in gioco è quella composta da Fabio Fognini e Lorenzo Sonego che giocheranno ai quarti contro Ivan Dodig e Marcelo Melo. 20.00 Giocatori nel tunnel! Cresce l’attesa sul2. 19.58 Miglior piazzamento per Matteo. Il debutto del 25enne adnel 2018 ...

