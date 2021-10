La frase di Fedez su Emma Marrone scatena la bufera: “Anni fa vidi un suo concerto con il pubblico seduto” (Di martedì 12 ottobre 2021) Un ricordo di Fedez su Emma Marrone ha scatenato il finimondo tra i fan della cantante salentina. È quando successo ieri, lunedì 11 ottobre, durante una puntata del podcast Muschio Selvaggio. Federico Lucia e i suoi soci stavano parlando dei concerti con posti a sedere, e il rapper e marito di Chiara Ferragni ha ricordato un evento di tanti Anni fa al Foro Italico di Roma in cui, durante uno show di Emma, ha trovato il pubblico seduto anziché in piedi. La frase di Fedez su Emma Marrone Di seguito la frase di Fedez su Emma Marrone che ha fatto schiumare i fan della voce di Non è L’inferno: “Io non pensavo che ... Leggi su optimagazine (Di martedì 12 ottobre 2021) Un ricordo disuhato il finimondo tra i fan della cantante salentina. È quando successo ieri, lunedì 11 ottobre, durante una puntata del podcast Muschio Selvaggio. Federico Lucia e i suoi soci stavano parlando dei concerti con posti a sedere, e il rapper e marito di Chiara Ferragni ha ricordato un evento di tantifa al Foro Italico di Roma in cui, durante uno show di, ha trovato ilanziché in piedi. LadisuDi seguito ladisuche ha fatto schiumare i fan della voce di Non è L’inferno: “Io non pensavo che ...

