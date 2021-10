In Sardegna rebus continuità territoriale

(Di martedì 12 ottobre 2021) (Teleborsa) – Scade alle ore 14 di oggi, 12 ottobre, il nuovo bando per l’affidamento dei voli inindetto dalla Regionee a cui sono state invitate dodici compagnie aeree. Tra esse sembra certo che non ci sarà Ryanair. Delle due che avevano partecipato al primo bando poi annullato, Volotea contesta la procedura negoziata indetta dalla Regione, ritenendo ingiusta la sua esclusione dalla prima gara e si è riservata di decidere se partecipare o meno. Quanto a Ita, che si appresta a subentrare ad Alitalia dal 15 ottobre, la sua esclusione nel bando precedente pare sia dovuta a garanzie insufficienti circa la disponibilità di un numero di aeromobili con cui assicurare i collegamenti con la. In attesa di conoscere quante offerte saranno pervenute all’assessorato ai trasporti della ...

(Teleborsa) - Scade alle ore 14 di oggi, 12 ottobre, il nuovo bando per l'affidamento dei voli in continuità territoriale indetto dalla Regione Sardegna e a cui sono state invitate dodici compagnie ae ...