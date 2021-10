Il Norwich gioca le partite due volte: la prima in un simulatore con schermi di 3 metri (VIDEO) (Di martedì 12 ottobre 2021) La nuova frontiera del calcio tecnologico si chiama SoccerBot360. E’ un enorme simulatore con schermi di quasi tre metri utilizzato anche dal Lipsia e dal Salisburgo. Lo userà, prima squadra in Premier, il Norwich City. In pratica serve a far “visualizzare” la partita ai giocatori prima di giocarla davvero. Ma è più complicato di così. Il SoccerBot è una stanza circolare, in cui le immagini vengono proiettate su tutte le pareti in modo da immergere il calciatore in una esperienza di simulazione di campo. Può essere utilizzato per esercitazioni di allenamento, con i giocatori che cercano di colpire bersagli in movimento sui muri, nell’analisi delle partite già giocate, ma soprattutto nella simulazione ... Leggi su ilnapolista (Di martedì 12 ottobre 2021) La nuova frontiera del calcio tecnologico si chiama SoccerBot360. E’ un enormecondi quasi treutilizzato anche dal Lipsia e dal Salisburgo. Lo userà,squadra in Premier, ilCity. In pratica serve a far “visualizzare” la partita aitoridirla davvero. Ma è più complicato di così. Il SoccerBot è una stanza circolare, in cui le immagini vengono proiettate su tutte le pareti in modo da immergere il calciatore in una esperienza di simulazione di campo. Può essere utilizzato per esercitazioni di allenamento, con itori che cercano di colpire bersagli in movimento sui muri, nell’analisi dellegiàte, ma soprattutto nella simulazione ...

